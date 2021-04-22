東京都正式要求緊急事態宣言 大型商業設施列入停業考量

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東京都在21日，決議依照新型冠狀病毒對策的特別措施法要求中央政府實施緊急事態宣言。大型商業設施及娛樂設施等也被列入停業要求的對象。有關宣言期間，將以大型連假（4月29日～5月9日）為中心的2～3週間為主，飲食業者的營業時間縮短等也將繼續維持。

東京都知事小池百合子在21日晚上，面對記者團時表示「在黃金週假期前這個時間點是宣布緊急事態宣言的最好時機」，正式要求發布宣言。有關對策方面也表示「希望以高效果，不要拖泥帶水的方法是最好不過」。

根據東京都相關人士表示，小池知事確實擔心再度發布宣言會對經濟影響甚鉅。在當時第二次的宣言期間，從今年1月開始2個多月以來，對於許多行業都造成打擊，這一次的連休假期將考慮抑制人流為主，以「短期集中」為主要重點。

具體上來說，除了生活必需用品賣場之外，包括百貨公司還有購物中心等等都將要求暫時停業。只是，相關業者團體的反抗也很強烈，將會到最大限度為止跟中央政府持續進行商討。另一方面，飲食店面將會持續要求東京都內都一律到晚上8點之前，學校則是沒有特別要求一定要停課。



面對記者採訪團回應問題的東京都知事小池百合子＝21日夜、東京都廳

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