日本將對4都府縣發布第三次緊急事態宣言 　「禁酒令」將上線

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日本政府在23日、表示將因應新型冠狀病毒再度擴大下，決定對東京都、大阪、京都、兵庫等關西3府縣為對象發布第三次的緊急事態宣言。而具體的感染對策，包括飲食店停止提供酒精飲料，大型商業設施停業等都在考量範圍內，4都府縣將一起調整計畫後實施。

實施期間預計從25日起到5月11日為止。與目前東京都適用中的「防止疫情蔓延等重點措施」期限（5月11日）有所重疊。只是，政府内也有人認為現在的時間太過短，應該至少要到5月中為止的三週左右程度才比較安心。

首相菅義偉在22日，在首相官邸內與相關閣僚人士進行協議。之後對記者團表示，有關對4都府縣的宣言部分，將會在23日跟專家於基本分科會上探討基本對應方針。一旦獲得專家初步同意，將會事先前往國會報告，再由政府對策本部正式決定。

首相強調「在黃金週的時候集中做好防疫對策下防止感染擴大是我們一定要做到的」。並表示現在的防止疫情蔓延等重點措施，被指稱根本沒有效用一事表示「還沒有做好十足地驗證」。

有關大型商業設施要求停業一事，希望能夠至少減少下一週起的長假出遊人潮。百貨業者，購物中心與主題樂園等，目標對象設施的範圍到哪將是問題。其中對於電影院等營業時間縮短等要求也將會是考量，飲食店在酒精類提供全日禁止的前提下，一律營業縮短時間到晚上8點也是目前考量。

配合停業要求的業者也會採取相關支援對策，縮短營業時間的飲食店面將會在現行的補償金制度下持續追加優惠條件。



接受記者採訪的菅義偉首相＝22日夜、於首相官邸

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