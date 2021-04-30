慎防擦槍走火！日本防衛省聯手美國強化台海與尖閣巡視

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先前日美元首高峰會，已經就中國在東海及南海試圖變更現狀表示一同擔憂，將一起強化抑止力與對處能力。防衛省也將在警戒監視及共同訓練上透過駐日美軍一起合作深化，在情勢緊迫化的空・海域上，日美中三國艦船・航空機要是過度集中，很有可能會有偶發性的衝突。

日美元首高峰會在先前3月的安全保障協議委員會（2+2）上，日美就已經確認將更實踐往後的共同訓練。根據防衛省資訊，在3月下旬時海上自衛隊護衛艦「金剛號」（長崎縣・佐世保基地）與美國海軍第7艦隊指揮艦「藍嶺號」（神奈川縣・横須賀基地）的共同訓練也是強化日美同盟抑止能力與提高相互運用性為目的。

藍嶺號是第7艦隊司令部在西太平洋上收集軍事情報並活用機能的中樞，金剛號則是有優秀的防空能力。對於沖繩縣尖閣諸島及台灣海峽危機上，根據安全保障相關法案，藍嶺號兩棲指揮艦在未來防護防護這些區域的劇本也都在考量中。

防衛省在共同訓練等的資訊發布等也會貢獻其力量，但是過度一起活動的畫，日本在對立白熱化的美中事態上也有被捲入的可能性。

「很可能會挑釁對方」。美國海軍在本月上旬於網站上公布照片時，日本政府內部也有類似不安聲音。第7艦隊驅逐艦「馬斯廷號」監視中國軍空母「遼寧」樣貌被攝影下來，艦長翹著腿往遠方眺望的樣子也被捕捉下來。

日本政府相關人士表示「從照片推測美艦與遼寧的距離差不多為2000公尺。感覺有點僵中國航空母艦耍著玩，可能會導致不必要的摩擦。」但對於在沖繩近海航行的遼寧號，海上自衛護衛艦與反潛機（鹿兒島縣・鹿屋基地等）也在後方跟監到底。

日中防衛當局之間的熱線，因為保全措施不完善等目前都還沒有開設。避免衝突，當下只能靠自衛隊直接跟中國軍艦艇或航空機通話等交涉。東海在2013年時發生海上自衛護衛艦被中國艦用火器管制雷達照射事件，南海則是18年時美國護衛艦被中國艦船異常接近過。

海上自衛隊的指揮官，海上幕僚長山村浩在本月的記者會中表示，「跟他國軍艦如果有要溝通的話會用共通的無限電波來進行對話。彼此可以溝通下陷時間點沒有任何問題」。



海上自衛隊護衛艦「金剛」（前）與美國海軍第7艦隊兩棲指揮艦「藍嶺號」（後）進行共同訓練＝3月29日、東海（美國海軍第7艦隊提供）



眺望中國軍航空母艦「遼寧」，並且翹腳表現非常輕鬆樣貌的美國海軍第7艦隊驅逐艦「馬斯廷號」艦長（左）等人＝4日、菲律賓海（引用自美國海軍官方網站）

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