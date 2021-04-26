眾參議院三大選自民黨全敗 對菅義偉政權造成無情打擊

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菅義偉政權首次的國家政治人物選舉，眾議院北海道2區、參議院長野選舉區的兩補選與參議院廣島選舉區的重選在25日進行投開票、自民黨最後全敗。執政黨在北海道2區早早放棄推薦候選人，朝野兩黨在長野、廣島兩選舉區對決，與立憲民主黨擁立的候選人中作戰吃盡苦頭。

朝野兩黨都比這次選戰視為是秋天眾議院大選的前哨戰，受到新型冠狀病毒對策等爭點，這場選舉戰的發展也異常激烈。對就任後首次國家大選就遭逢全敗的菅義偉首相來說，無疑是很大打擊，對政權營運來說一定造成影響。對首相原先可能在7月東京奧運開幕前將眾議院解散等操作空間又變得更窄了。對於在野黨來說一起作戰獲得初步成功，往後的眾議院選戰候選人調整將會更加急迫。

自民黨的選對委員長山口泰明在黨本部跟記者團表示「非常可惜。我們會嚴肅地接受可投票人士的審判，並反省後持續進入下個階段」。立憲民主黨的幹事長福山哲郎則說「在短短半年間就對菅内閣下了極端嚴格的審判」。

因為収賄罪在家被起訴的前農林水產大臣吉川貴盛＝自民黨離黨＝在辭去議員後產生的北海道2區補選，曾任該職的立憲民主黨的松木謙公（62）＝共産黨北海道委員會、國民民主黨、社民黨兩黨推薦＝將無黨籍的新人，前民間電視台主播鶴羽佳子氏（53）等5人給擊破，第5回次當選該職。

因為感染新型冠狀病毒而不幸過世的立憲民主黨前國土交通大臣羽田雄一郎，他死去後的長野縣補選，則由該黨新人，也是羽田雄一郎的親弟羽田次郎氏（51）＝共産黨、國民民主黨、社民黨各黨推薦＝以「憑弔選舉」展開選戰。最後擊敗自民黨新人，前眾議院議員小松裕（59）＝公明黨推薦＝等2位對手。

2019年的參議院選舉中因為收買風波被判有罪確定的河井案里＝自民離黨＝其當選被認定無效，因此重新再舉辦的廣島重選，當初被認為保守地盤相當強的地區，對執政黨相當有利。但是，環繞「金權政治」的問題下已經讓許多投票人士感到反感，最後各黨共推的新人，自由主播宮口治子（45）＝立憲、國民、社民各黨推薦＝將自民黨新人，前經濟產業省課長補佐的西田英範（39）＝公明推薦＝等5人給打敗獲選。



松木謙公



羽田次郎



宮口治子



在參議院廣島選舉區重選中，當西田英範確定落敗時，自民黨前政調會長岸田文雄（右）仰望天花板露出複雜地神情＝25日夜、廣島市中區

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