淡路島挖掘的恐龍化石 經鑑定為新品種

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由北海道大學及岡山理科大學等研究團隊發表，過去在2004年於兵庫縣淡路島發見的恐龍化石被認定是新品種。學名將命名為以「伊弉諾（IZANAGI）倭（YMATO）龍」為名的「Yamatosaurus Izanagi」。論文在27日已經率先刊登在英國科學雜誌科學報告中 （Scientific Reports）。

這批化石是在04年5月、當時由縣内的業餘考古愛好家岸本真五（72）在該縣洲本市內約7200萬年前（白亞紀末期）的地層中發見。當時包括下顎及肩的骨頭等都被發現，被判定是草食恐龍鴨嘴龍科科賴氏龍屬的一種。

隨後的研究中再根據牙齒特徴等，判定是原始的新種。預測該恐龍體長為7～8公尺、體重為4～5噸、有可能是約9500萬年前（白亞紀初期）繁榮時期鴨嘴龍科的後代。依照日本神話伊邪那岐命當初創建了淡路島等神話為由，因此以其命名。

該批原始鴨嘴龍科化石過去在中國及蒙古差不多同時代的地層中都有被發現過。研究團隊的小林快次北大教授表示「被認定是早就絶滅的恐龍居然在東亞會有存活遺跡，這代表進化的恐龍有可能在當時因陸地分裂有分家る」。

Yamatosaurus的化石將在5月12日～7月11日，於兵庫縣立人與自然博物館（該縣三田市）展覽。



在淡路島發現的新品種恐龍Yamatosaurus化石。前方是下顎骨頭一部份＝26日下午、於兵庫縣廳



在淡路島發現的新品種恐龍Yamatosaurus復原圖象（左）。右邊為同個時代在北海道棲息的神威龍屬（Ｃ）服部雅人（兵庫縣立人與自然博物館提供）



淡路島發現的恐龍化石前，說明新品種中的研究團隊北海道大學教授小林快次（左）。右邊為發見者的業餘考古愛好家岸本真五＝26日下午、於兵庫縣廳

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