日本即將進入連休 首都圈4位知事齊呼籲「待在家」

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東京與埼玉、千葉、神奈川的首都圏的4都縣知事在28日，就新型冠狀病毒對策相關防疫等舉辦電視會議。東京都目前發出緊急事態宣言、其他3縣則是「防止疫情蔓延等重點措施」的對象，他們一致發出「大型連休假期請徹底待在家」共同呼籲文，希望跨越都縣境的移動人潮能自我約束，大家一起抑制人流數。

呼籲文中，4都縣皆強調「請不要來玩，也不要出去玩」。跟友人相聚及返鄉等請儘量利用網路線上實施，公園及路上的飲酒聚會，跟同居家族以外的人「在家喝」也儘量避免。也要求企業的上班人數能夠削減七成，持續推廣在家工作。

東京都的小池百合子知事表示「去年待在家的宣導出現很大的效果。希望明年能夠用最好的笑容迎接黃金週假期」。埼玉縣知事大野元裕則說：「上班通勤及上學次數減少的話，希望能夠趁這個機會短期集中實施，（感染狀況）出現改善的契機」。

東京都目前從25日到下個月11日為止實施緊急事態宣言，也要求都内的大型商業設施及電影院等停業。結果造成都民往外移動去消費都外繁華街店面。3縣也在28日起擴大重點措施的適用對象區域，要求飲食店面全天停止酒類提供。



在新型冠狀病毒對策電視會議上議論的首都圏4都縣知事＝28日上午、於都廳

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