日版「粉紅收屍隊」 和歌山富豪用藥暴斃25歲妻遭逮

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和歌山縣田邊市在2018年，發生經營公司的富豪野崎幸助＝當時（77）＝不幸死亡事件，當地縣警は28日以殺人與違反覺醒劑取締法（一種大麻）等嫌疑，將公司職員前妻須藤早貴嫌犯（25）＝東京都品川區＝正式逮捕。但縣警目前尚未公開該嫌犯是否已經認罪。

野崎在當地經營酒類販賣公司，是有名的資產家。自身也閱女無數，曾寫書出版，被稱為「紀州唐璜（西班牙情聖名）」。縣警將在今後，調查該女是從何得到覺醒劑，持續追查。

發出逮捕的嫌疑是在於2018年5月24日、該市自宅中，野崎死者疑似被過度攝取覺醒劑，隨後引起急性覺醒劑中毒。

根據縣警表示，野崎死者在同天晚上10點半左右，被發現倒臥在2樓寝室的沙發，嫌犯須藤雖然趕快撥電話給警方，但野崎當場就被確認死亡。隨後根據解剖結果，從體内發現超量能致死的覺醒劑，死因被認定是急性覺醒劑中毒，死亡時間推測為該天晚上9點左右。

當天晚餐是由打掃的家政婦所準備的鍋料理，推測死者在死亡數小時前進食。在用餐時，家政婦已經回家，只剩野崎與嫌犯須藤2人在家。

縣警表示，死者野崎當時還先預約了飼養犬隻的葬禮時間，不可能有自殺傾殺，是誰要求讓他攝取覺醒劑，警察將持續調查其他可能性。最後推測攝取的時間點，周圍僅有嫌犯須藤一人，目前沒有其他確認的第三者，跟該嫌犯有關的可能性相當高。



嫌犯須藤早貴（相關人士提供）



就嫌犯逮捕相關一事舉辦記者會的和歌山縣警刑事部長徳田太志（中央）等人＝28日上午、於和歌山縣田邊市

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