「沒有雜草這種稱呼」＝生物學者昭和天皇的不為人知姿態

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昭和天皇（1901～89年）誕辰的「昭和之日」在29日屆滿120年。國立科學博物館（東京都台東區）的企劃展覽「昭和天皇的生物學御研究」，以一位生物學者身分的昭和天皇，重新讓大家看到他當年姿態。受到新型冠狀病毒對策下緊急事態宣言發令、在5月11日為止目前臨時休館中，企劃展將在重新開放後以完全予約制展覽到6月20日為止。

昭和天皇16歲年輕時就對植物及昆蟲等生物抱持高度興趣，在御用邸的静岡・沼津海岸邊發現猩猩蝦時展開啟蒙。對海洋生物始終抱持高度關心、特別是海葵的近親水螅蟲類的研究更是傾心、發售過許多書籍。

根據側近紀錄中，也有紀錄天皇很像學者的一面。曾經擔任皇室侍従長的入江相政在「宮中侍従物語」中記述、1965年9月時，昭和天皇在那須静養中，從侍從們口中聽聞皇居・吹上御所周邊的草要以雜草除去時回答「沒有雜草這種稱呼」。「不論什麼植物都有自己的名字，大家都是在自己最好最適合的地方好好生活。不要用人類自己一方面的想法，就隨便定義這些是雜草。大家要注意這點」。

該館的海生無脊椎動物研究團隊研究主幹並河洋博士對昭和天皇的功績表示「這樣的分類學一直持續到到現在」。從大正時代到昭和時代初期，生物學當中，作為基礎研究相當枯燥的分類學，在當時還是很難被視為一門學問來看待。

該企劃展，也會展示昭和天皇實際使用的網及顯微鏡，猩猩蝦及水螅蟲類標本等共計238件。



在皇居生物學研究所手持標本端詳的昭和天皇＝1986年



昭和天皇所發現到的新品種，現藏在國立科學博物館的水螅蟲類「Hydractinia bayeri」液態標本（該館提供）

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