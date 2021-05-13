超越靜岡 鹿兒島日本綠茶出產成日本第一 打響知名度將是課題

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最近日本製茶業界的勢力圖變化正成為話題。一年產出額度被揶揄為萬年第2名的鹿兒島縣，正式超過「王國」静岡縣，成為首次的第一名。5月1日是立春以來的第「八十八夜」，也被稱為「綠茶之日」。在目前自我約束的氛圍下，喝杯綠茶如何？

在過去茶業界中，静岡縣始終擁有壓倒性的存在感。根據農林水產省的統計、能經過確認的數字是在1967年以後統計，一直是位居產出額度第一。在1980年的746億日圓產值紀錄更是海放第2名鹿兒島約5倍以上。

然而，隨著高級茶葉的需求開始低下，茶價格也開始低落、今年3月所發表的2019年統計中，静岡縣為251億日圓，鹿兒島縣則為252億日圓逆轉。鹿兒島縣農產園藝課的擔當者分析其理由表示「在大型機械導入下適合的平地栽種面積面多、生產規模也擴大了」。静岡縣的茶葉振興課表示「消費者的生活型態確實出現變化、高級茶葉變得難賣」。

「這是很大的鼓勵！」。受到鼓舞的鹿兒島縣民們，卻有另類的煩惱。最高級品牌的「知覽茶」最大問題是「在全國人民中幾乎不知道是在該縣生產的」知名度太低讓擔當者感嘆仍須加油。今後、將以使用縣產茶為基底作成的甜點來全力宣傳，「『說到綠茶就想到鹿兒島』的話是最高興不過了」展現其鬥志。

另一方面、静岡縣則是冷静地接受結果。畢竟有其根基實力、還有不可撼動的品牌力及知名度。該縣的茶商工業協同組合表示，縣内的17個場所都是全國知名產地、加上地形及氣候等順應下栽培出多様的茶葉，品質之高受到各界推崇。茶農的植田孝謙很有魄力地說（41）「不會太在意排名、『想到静岡就想到綠茶』這樣的形象能守住就好了」。

只是，受到寶特瓶茶的普及下，過去靜岡主力產品的高品質茶葉在市場價格下滑仍持續中。該縣目前致力將生產者與國内外流通相關業者努力搓合下，設置網站幫其配對。也委請在法國巴黎的日本人甜點師，跟静岡縣經濟農業協同組合聯合會一起開発抹茶口味基底的甜點菜單等，持續擴大販賣開拓支援。

市場的縮小是全體業界共通課題，在重新恢復需求的同時，如何結合兩方智慧都是兩縣的課題。在新茶收穫的時期，位於鹿兒島縣最大的生產地，南九州市擔當責任者說「能跟静岡一起攜手，一起繁榮這個業界是更好不過了」。



鹿兒島縣產茶的高級品牌「知覽茶」收成時割草的茶農＝4月30日下午、該縣南九州市

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