是否延長緊急事態宣言？ 7日決定 或延長2至4週

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根據日本政府決議，目前因為新型冠狀病毒對策實施緊急事態宣言中的東京、大阪、京都、兵庫等4都府縣，將在11日的期限到後持續延長。延長期間預計從兩週到一個月不止。要求停業的範圍也將一起檢討，5月7日政府將召開對策本部會議後決定。

菅義偉首相在5日下午，與經濟再生大臣西村康稔等相關閣僚在首相公邸協議如何對應。之後，就宣言延長一事跟記者團表示「將聽取専家學者意見後在本週做出判斷」。有關宣言下的對策効果，菅義偉強調「最大的目的無可諱言就是減少人流出入」。

政府將與延長的判斷等，一起討論等同準宣言的「防止疫情蔓延措施」是否要列入追加縣市。北海道與福岡縣目前最有可能列入。福岡縣本身已經跟中央邀請，北海道也於5日決議要求中央。

至於茨城、岐阜、三重、德島各縣等也在考慮是否要適用相關措施，將會視感染状況等慎重再做出判斷。重點措施的實施對象現在包含宮城、埼玉、千葉、神奈川、愛知、愛媛、沖繩等7縣，皆是以11日做為期限。



進入首相官邸的菅義偉首相＝6日上午、於東京永田町

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