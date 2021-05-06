東京都將要求緊急事態「延長至31日」＝關西3府縣也跟進

Newsfrom Japan

東京都知事小池百合子在6日對記者團表示，針對11日到期的新型冠狀病毒對策下緊急事態宣言延長與否「目前不是可以解除的狀況。延長有其必要」。延長期間希望「到本月31日止」、都在6日將與中央政府正式要求。大阪府也在同日、就宣言的延長一事正式跟中央要求。京都與兵庫兩府縣也將以延長為方向做最後調整。

小池知事對都内的感染狀況表示「絕不能有任何輕忽」，針對商業設施等是否要求停業一事則表示「目前還不是可以緩和的時機」。首都圏一都三縣的知事在同日、召開電視會議後，就東京都的宣言與、三個縣各自的「防止疫情蔓延等重點措施」延長到31日前的提案要求等達成基本共識。

另一方面、大阪府也在6日召開新型冠狀病毒對策本部會議。知事吉村洋文表示「大阪的確診者天天超過1000人，嚴峻的狀況仍在持續中。這次的宣言延長是很不得已要再跟中央拜託了」。



面對記者團採訪時的東京都知事小池百合子＝6日下午、於都廳



在大阪府召開新型冠狀病毒對策本部會議後、接受記者採訪的知事吉村洋文＝6日下午、於大阪市中央區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]