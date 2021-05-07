印度感染持續擴大 日本強化印度入國客隔離措施

Newsfrom Japan

日本政府在6日表示、有鑑於新型冠狀病毒在印度的感染持續爆發下，將對從印度來的入國者強化邊境檢疫政策。該國目前被認定為「變種病毒流行國」，從印度回國後必須在指定住宿設施內義務隔離住3天，未來將延長到6天，希望入國者人數也能獲得一定程度壓制。

印度目前正在流行二種變種病毒一起合併演變的「二重變種病毒」。日本外務省在2日，要求目前住在印度的日本僑民暫時回國，也要求出國前72時間需要檢附PCR檢查陰性證明。在回國場合，不只全人員要14天期間的居家檢疫，最初的3天也要住在指定的住宿設施。檢查結果如果是陰性的話才能切換到居家檢疫。

不過當中，受到印度的感染持續擴大，專家學者認為有必要強化邊境檢疫。具體來說，有希望在指定住宿設施直接待到14天檢疫日期滿，或是禁止從印度入國的人。因為先前英國的變種病毒流入日本國内造成間接第4波疫情，專家不敢大意。

駐留印度僑民在2020年10月時間點約為1萬多人，現在日印兩國間仍然有民間航班往來。根據最新政府統計數字，從3月28日起的1週內，已經就日本國籍與外國籍合計443人等從印度入國者實施檢疫，當中有7人被檢疫出陽性。

日本政府未來考慮將印度隣國包括巴基斯坦與尼泊爾等也採用同樣方針。緊急事態宣言也同樣宣布延長的時機下，這一切將由菅義偉首相調整後共同做出宣布。



2日、位於新德里新型冠狀病毒患者臨時受理設施內，醫療相關人士正在進行回診（AFP時事）

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