「從海浪實際感受到地球存在」＝太空人野口在回歸地球後的感觸

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結束長期在國際宇宙太空站（ISS）工作的日本太空人野口聰一（56）在7日早上（日本時間），與同夥的美國太空人3人一起透過網路線上召開返回地球的記者會。在2日透過美國民間太空船SpaceX載人1號成功降落海上的野口聰一表示「降落海上後、透過海浪的拍打搖晃，實際感受到回歸地球的感覺」。

在回歸地球後目前在復健中的野口聰一，在記者會上始終保持笑容與活力。在第三次的飛行中，每次都是用不同的太空船回到地球的野口聰一表示，「SpaceX載人1號比較輕柔一點，落水的衝擊也是少了許多」。「有準備再次回到太空中了嗎」，面對這提問時他與其他3人不約而同一起舉起手，出現一起大笑的場面。

這次約5個半月的ISS工作期間，在跟4月抵達太空站的星出彰彦（52）見到面後，面對這位新日本人夥伴，他表示激勵地說「在ISS能跟他一起渡過好幾天是很不錯的回憶。他這次還是太空船長身分，希望他能好好努力到最後一刻」。



從國際宇宙太空站（ISS）回到地球後、首次出席記者會的太空人野口聰一（右）＝日本時間7日上午（引用自NASA電視）

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