聯合國教科文組織勸告 「奄美・沖繩」將列入世界遺產

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根據日本環境省表示，先前日本政府受到聯合國教科文組織推薦列入世界自然遺產的「奄美大島、德之島、沖繩島北部暨西表島」（鹿兒島、沖繩兩縣）等、該批自然景觀在5月10正式收到聯合國教科文組織勸告通知，認為「登錄已經適當」。未來將在7月16～31日舉辦的聯合國教科文組織世界遺產委員會網路總會上正式做出決定。在先前「登錄延期」到現在為止3年，朝著世界遺產登錄邁向大步前進。

奄美・沖繩等地棲息著奄美短耳兔及沖繩秧雞等多數稀有物種。日本政府原先預計在2018年夏天登錄世界自然遺產，並在17年2月時獲得聯合國教科文組織推薦。不過審核的國際自然保護聯盟在18年5月表示、要保護稀少動植物的對象區域不應該只有指定部分區域限定，因此暫時給予延期登錄。

政府隨後調整保護區域，並預計在20年登錄，19年2月時再度提出推薦書。但是2020年全世界受到新型冠狀病毒感染擴大，原先預計同一年夏天在中國舉辦的世界遺產委員會被迫延期，國際自然保護聯盟的勸告也被暫時延後。

國際自然保護聯盟表示「該地區是保全國際上稀有固有物種多樣性的重要區域」，並高度評價「在首次推薦後持續修正，應稱讚其（日本）努力」。另一方面，該組織要求有必要地抑制觀光客數外，對於稀有種的交通事故意外死亡減少等也要多加驗證，必要時需對應做出強化之策。

奄美・沖繩如果登錄世界自然遺產，將會是繼白神山地（青森、秋田兩縣）、屋久島（鹿兒島縣）、知床（北海道）、小笠原群島（東京都）後日本第5件自然遺產、也是2011年的小笠原群島以來相隔10年登錄。包含文化遺產在內已經是第24件。

其他獲得政府推薦的遺產，還有日本最大級的繩文集落遺跡‧三内丸山遺跡（青森市）等在內的「北海道・北東北繩文遺跡群」（北海道、青森、岩手、秋田各縣），在世界文化遺產登錄上，將會通過諮詢機關・國際記念物遺跡會議（ICOMOS）在24日當週提出登錄勸告。



奄美大島、德之島（皆為鹿兒島縣）棲息的奄美短耳兔（環境省提供）



沖繩島北部（沖繩縣）棲息的沖繩秧雞（環境省提供）



奄美群島國立公園內的湯灣岳山頂與新緑之森。也是登錄世界自然遺產的候補地區之一＝2020年3月20日、鹿兒島縣宇檢村



西表島的後良川與流域上的紅樹林。後良川流域是世界自然遺產候補地區之一＝2018年4月29日、沖繩縣竹富町西表石垣國立公園・第1種特別地域

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