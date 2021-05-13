日本延長緊急事態宣言 百貨業遊樂場復業「如臨大敵」

Newsfrom Japan

東京、大阪、京都、兵庫4都府縣將緊急事態宣言延長至31日前。在12日時，部分店家在有條件下重新營業，包括都内的遊園地及劇場等，都對感染對策，新的宣言對象縣市愛知、福岡兩縣，在不能提供酒類下，居酒屋店主表示「這樣根本沒有營利」，一臉愁雲慘霧。

目前5000人以下有條件接受觀眾的前提下，重開的新國立劇場（東京都澀谷區）。1人獨自前來觀賞舞台劇的千葉縣松戸市主婦（47）表示「能夠上演就已經相當高興了。我會安靜地看完離開」。住在横濱市無職高濱由喜枝（70）則說、因為美術館及博物館持續要求停業、「這些跟舞台劇一樣也是默默地看完。為何不能開放很奇怪」表示懷疑。

東京淺草的古老遊園地「淺草花屋敷」在相隔18日後重新營業。酒販賣及帶進去都是被禁止的，店家不斷跟客人呼籲「請把口罩拉到鼻子以上」、對於感染對策也是繃緊神經。帶著2歲兒子，來自墨田區的男性（31）也是睽違2個月來園遊玩、露出笑容表示「終於能夠過來玩真的是很好」。

新列入宣言中的愛知縣。縣内的感染人數也是過去最高的數字、但是跟JR名古屋車站（名古屋市）直通的大型百貨仍然是出現很多高齡人士。前來買熱食，住在該市的主婦相川孝子（86）表示「在百貨店買東西比較開心。很多東西是只有在這邊才可以買的」，表示在緊急宣言下仍營業是很好的。為了修理自宅前來購買建材的無職業者北村史朗（79）、對於第3次的宣言覺得有點沮喪「（這1年間）確診者都沒有減少啊」。

福岡縣也要求提供酒類・卡拉OK的飲食店停。在最大的歡樂街中洲，許多的店在晚上不如以往熱鬧，甚至街角邊邊還有些昏暗。

「可以喝酒嗎？」。晚上6點左右，一名年輕男性掀開居酒屋暖簾詢問，男性店長（34）則直接回「酒類現在沒有提供」。首次沒有提供酒類的營業日、幾乎沒有在該店用餐的客人，店長只說「這樣根本無法營利啊」表示出相當嚴峻的表情。



受到無觀眾舉辦的要求下、重新開放表演的新國立劇場＝12日下午、東京都澀谷區



重新營業的遊園地「淺草花屋敷」，許多人享受著大型電動設施＝12日下午、於東京都台東區



受到緊急事態宣言發令下，街上閒散的福岡市繁華街・中洲＝12日下午、該市博多區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]