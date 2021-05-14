疫情恐無法短時間收拾 自民黨內現「奧運悲觀論」

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新型冠狀病毒感染擴大一直無法收拾下，東京奧運・帕運是否能夠如期舉辦，在執政的自民黨內已經出現了不安與懷疑聲浪。首相菅義偉雖然依舊承諾舉辦方針不變，但是在距離7月23日的開幕前只剩下2個月左右，感染減緩的徵兆依舊不見，強制自我約束生活下民意的反彈也會相當強。

在執政黨內對於舉辦與否出現悲觀聲音的開始，是在黃金週的大型連休後。跟首相親近的自民黨幹部表露「舉辦已經有點難了」，資深議員也認為感染力強的變異病毒擴大下，舉辦「可能有點嚴峻了」。

這樣的意見開始愈來愈強、加上第三次的緊急事態宣言當初受到期待，卻沒有發出任何效果，面臨延長期限與擴大區域等選擇。國民也出現「自我約束疲勞」、各種民意調査也顯示超過半數希望停辦奧運。訪日的各國代表團如果發生群聚感染，導致醫療崩壞的話，對於秋天舉辦的眾議院選戰來說可以是大逆風。

主辦單位之一的東京都，知事小池百合子的「停辦是否要趕快找停損點了」的毫無根據的臆測也是沒有停止。自民黨相關人士對於將在7月舉辦的都議會選舉表示、「小池如果主打奧運停辦當作選戰焦點的話會蠻擔憂的」。向來重視都議會選的公明黨人士也表示「停辦的話確實可以消去一個相當大的爭議點」。

擔任過閣僚的資深人士表示「如果能延到秋天選也是不錯」。疫苗不打到某種程度上，未來感染停止恐怕是相當難。只是，另一位資深議員也是「延期的話對設施及運動選手來說，心情上面一定很難受。如果要停辦的話一定也要顧及這些問題」，提醒不能有太隨意的策略。

然而，執政黨的大勢仍是不變、對於舉辦表示支持。自民黨前幹事長細田博之在13日的細田派總會上就說，「許多人都認為『無論如何一定讓其成功』的期待下，回應他們是我們的使命」，某位眾議院議員就說「外國選手不参加的話，就只能變成類似『國民體育大會』的模式來舉辦了吧」表示相當無奈感受。

雖然在野黨對於奧運舉辦一事的反對論聲浪愈來愈高，但如果最後是「成功」的評價結果的話，對於現任政權來說也會成為順風。首相的眾議院解散戰略也是，可以說奧運成功舉辦與否，已經成為政權主要基石。首相在13日時跟前千葉縣知事森田健作會面，被問及「奧運還會辦吧？」時，依舊立刻回應「會辦喔！」。



東京奧運會徽（AFP時事）

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