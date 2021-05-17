日美法九州訓練影片公開 牽制中國意味濃

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日本官方在15日，在霧島演習場對外公開在宮崎、鹿兒島兩縣的「ARC21」演習狀況。該演習是假定離島防衛，期間為11～17日，由日本陸上自衛隊及法國陸軍、美國海軍陸戰隊等共同執行訓練。這也是日美法三國的陸上部隊首次在日本國内執行實戰訓練。

日本海上自衛隊與美國、澳洲、法國海軍等皆為ARC21演訓的一環，在東海一起進行共同訓練。該演訓被認為是多國要一起聯手強化防衛，意圖牽制在台灣、沖繩・尖閣群島周邊活動持續加強的中國軍隊行動。

霧島演習場實施的訓練，包括陸上自衛隊調派的離島防衛専門水陸機動團等約100人、法陸軍、美國海軍陸戰隊等各自派遣約60人參加。官方公開在下雨中的早上，抵達的陸上自衛隊直升機中各國部隊依序下機執行任務的情況。

下午後，官方也公開在模擬市街地的設施中展開的戰鬥訓練。在除去地雷即障礙物後突擊地上的建築物，快速進行壓制訓練。



官方公開日美法共同訓練「ARC21」樣子、各部隊從陸上自衛隊直升機中下機展開演習畫面＝15日上午、於宮崎縣與鹿兒島縣的霧島演習場



官方公開日美法共同訓練「ARC21」訓練情形後，出席記者會（從左）法國陸軍馬爾開努中校、陸上自衛隊的第1水陸機動連隊長開雅史、美國海軍陸戰隊尼爾森中校＝15日下午、於宮崎縣與鹿兒島縣的霧島演習場

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