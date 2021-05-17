日本官方大規模疫苗接種中心預約開始 自衛隊營運施打

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日本預計在東京與大阪開設新型冠狀病毒疫苗接種中心，預約施打在17日開始。目前限定在網路預約，東京會場從每天早上11點、大阪會場從每天下午1點開始。首先的接種對象為住在東京23區與大阪市內年齡超過65歲以上的高齡人士，之後再慢慢擴大，營運由自衛隊負責。

東京在17日上午、先在東京大手町集合負責接種業務的醫官及看護官、民間看護師等人，組成簡單的編隊結業式。自衛隊中央醫院長福島功二訓示時說「（接種）任務對於地區的安心給予相當大的意義，相當重要。會希望讓每個人前來接種後覺得相當安穩回去」。

在防衛省的網頁上及網路通話APP「LINE」的官方帳號上也可以點擊進入專門網站，進行預約手續。在這時候，也要鍵入各自治體所發行的接種卷等相關資料。

東京會場的預約份數在這次，從24～30日總共有5萬次的接種對象。根據防衛省情報，在上午11點45分時間點，已經有2萬1000份的預約量，並沒有發生嚴重的預約問題。官方建議疫苗至少要接種2回，在第一次接種時就可以指定第2次的日程。根據美國莫德納製疫苗的接種建議，希望間隔至少4週以上後再二度施打。



在新型冠狀病毒疫苗大規模接種會場舉辦的編隊結業式時，出席的自衛隊員與民間看護師（後方）們＝17日上午、東京都千代田區



跟媒體記者公開，由自衛隊營運的新型冠狀病毒疫苗大規模接種會場＝17日上午、東京都千代田區

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