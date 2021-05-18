大規模接種中心將啟用 首批預約份量已近滿額

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由日本官方營運的東京與大阪新型冠狀病毒疫苗的大規模施打中心，預約從17日正式開始。首先是東京23區與大阪市內的65歲以上高齡人士為對象，東京會場份量當初預定是5萬劑，已經有約4萬1000劑預約，大阪會場分量準備2萬5000劑，已經全部被預約完。施打時間預計從24日開始，也將從旁支援各自治體的狀況。

這次的預約對象中，從24日起的提供的一週份量。東京有5萬劑、大阪有2萬5000劑分量，東京的預約状況為下午8點時間點，大阪的預約狀況為開始後30分鐘不到即預約完。

預約專用網站中，在接受預約後一度出現大量使用者點擊，讓網路預約塞車的時段，但是沒有發生系統當機以及大規模混亂。另一方面，本来不接受預約的6月12～18日東京會場的份量也一度變得可以預約。之後官方核准了預約好的722劑份量，但已經修正錯誤不接受該時段新的預約。



會場設置進行中、由自衛隊所營運的新型冠狀病毒疫苗大阪的大規模施打會場＝17日午後、大阪市北區



對媒體記者公開、由自衛隊所營運的新型冠狀病毒疫苗大規模施打會場＝17日午後、大阪市北區



對媒體記者公開、由自衛隊所營運的新型冠狀病毒疫苗大規模施打會場＝17日午後、大阪市北區

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