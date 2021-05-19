男演員田村正和過世享壽77歲 「古畑任三郎」成絕響

Newsfrom Japan

以「眠狂四郎」「古畑任三郎」等電視劇呈現壓倒性存在感演技的男演員田村正和，證實已在4月3日午後4時20分，因為心臟問題病逝於東京都内的醫院，享壽77歲。田村來自京都市。

田村是時代劇電影明星、阪東妻三郎的三男，就讀高中時的1961年，藉由導演木下惠介的電影「永遠的人」出道。隨後出演「太閤記」「源義經」「新・平家物語」等NHK大河電視劇，以及許多電影。

特別是在1972～73年的電視時代劇「眠狂四郎」中，他呈現陰暗冷酷的演技博得相當高的人氣，之後也持續出演許多電視劇的特別篇。

1980年代起，田村出演許多兒童電視節目，從擔任小學教師的「我家小孩很頑皮…」、「小孩子們都在看！」「爸爸是新聞節目主持」等喜劇電視腳色。顛覆既有的帥氣形象，開啟新的演藝道路。

1994年播放的刑事電視劇「古畑任三郎」系列，他在劇中突然面對聽眾說話等相當具有吸引力的說話方式，造成許多話題。

2009年的電視劇「這樣啊，妳已經不在了嗎」中，飾演妻子先過世後的男性孤獨感，表現出的演技也獲得摩納哥蒙地卡羅電視祭的高度評價，獲頒電視劇獎的最佳男主角獎。

對於私生活一切都不公開的田村，跟2006年過世的哥哥田村高廣，弟弟田村亮等一起被稱為「田村三兄弟」，也出演啤酒及信用卡等多數電視廣告廣為人知。



演員田村正和

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]