新疆不法勞動棉問題延燒 美國阻擋優衣庫製品入關

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【華盛頓、北京時事】美國海關及邊境保衛局（CBP）在19日證實，因為中國新疆維吾爾族自治區的強制勞動下，一批日本零售控股公司迅銷旗下衣料品店「優衣庫」製作的襯衫等違反進口措施，在洛杉磯港的入關時被攔下。中國少數民族維吾爾族的人權侵害引發「種族滅絕」疑慮，美國政府持續採許嚴肅對待的態勢。

根據CBP公開，日期為10日的官方文書可判明。美國海關先前在川普時代時的1月5日、就已經懷疑中國共產黨旗下組織的維吾爾族綿花的主要生產團體「新疆生產建設兵團（XPCC）」，在原材料的生產過程有被懷疑，因此沒收優衣庫製品。川普政權在2020年12月時、就因為強制勞動等理由將XPCC所生產的相關綿製品列入禁止輸入對象。

優衣庫在3月底、已經表示旗下製品的原材料跟中國及XPCC團體等沒有關聯，並進行相關手續，CBP卻認為證據不充分將其駁回。CBP在文書中指出「生產、加工、處理等紀錄並未提出」「相關人士及工廠場所等不明」。

日本零售控股公司迅銷的會長兼社長柳井正在4月的決算記者會時，在是否使用維吾爾族綿的問題上沒有直接回答，但在重視人權的法國NGO團體等舉發該公司該公司有受到強制勞動的恩惠，其他的歐美國家及日本製造商等也面臨相關應對問題。



休閒衣料品店「優衣庫」的美國紐約5號大街店在開店前的排隊人潮＝2011年10月、於紐約

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