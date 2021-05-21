有望加速施打 日本厚生勞動省追加承認莫德納與AZ疫苗

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日本厚生勞動省在20日時、召開藥事・食品衛生審議會專門部會議、對於美國生醫藥品企業莫德納與英國製藥大公司阿斯利康（AZ）所開放新型新型冠狀病毒疫苗正式宣布承認。該省引用自緊急狀態時審査步驟簡略化的「特例承認」法案、也是繼美國輝瑞製造的疫苗後持續承認的新疫苗。出席記者會的厚生勞動大臣田村憲久表示，正式承認將在21日起開始生效，日本國内可以使用的疫苗將來到三個。

日本政府希望高齡人士在7月底前可以完成施打，因此希望透過複數疫苗的流通來加速疫苗接種，另一方面，接種間隔時間及保存方法等不同，預計會造成些許混亂情形。

莫德納製的疫苗，目前預計投入在防衛省於24日開設的東京都與大阪府的大規模接種會場使用。阿斯利康（AZ）製疫苗的使用方法仍在具體檢討中。

阿斯利康（AZ）製疫苗，過去在海外接種後有發生過血栓的情形，不少國家研擬年齡限制或是暫停施打等措施。日本國內也在研擬是否要限制施打對象年齡。

田村厚生勞動大臣就阿斯利康（AZ）製疫苗表示、「就算是有血栓症的高危險，疫苗仍是有其有効性及安全性，最後對於該疫苗予以承認」。

無論是莫德納製與阿斯利康（AZ）製疫苗都需要接種兩次。莫德納製的建議是4週間間隔、阿斯利康（AZ）製的建議期則是4～12週等較寬。兩間公司的疫苗對日本國內目前廣泛流傳的變種病毒英國型來說，都有跟過去病毒一樣的防護效果。



美國生醫藥品企業莫德納製的新型新型冠狀病毒疫苗（EPA時事）



英製藥大手阿斯利康（AZ）製的新型新型冠狀病毒疫苗（AFP時事）



莫德納製と阿斯利康（AZ）製的新型新型冠狀病毒疫苗承認完畢後、出席記者會的厚生勞動大臣田村憲久（左）＝20日下午、於東京・霞關

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