美國紐約的日本人活動足跡流傳後世＝數位博物館開設

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【紐約時事】生活在美國紐約的日本人及日裔族群的足跡傳於後世等，現在可以透過網站進行，一間蒐羅照片及文書等資料的線上數位日本人歷史博物館日前正式開設。透過美國國會圖書館的幫助下與一般民眾提供等，約100項歷史公開大眾。為了更讓其充實，將來館方也考慮設置實際的博物館。

網站當中收集了包含政治・外交、商業、教育等各種分類資料整理，並用英語與日本語解説。甚至1860年德川幕府使節團造訪紐約的樣子，以及1900年代初美國公立學校內學習的日本人學生姿態等都可以看見。醫界及商業界活躍的日本人及日裔族群等回顧半生的動畫等也都可以看到。

該項目是由大學教授及醫師、日裔企業頭頭們等15人一齊在2020年12月時召開評議會後通過，再進行進一步準備。當中的一人、日裔紐約人會的蘇珊・大沼會長表示「對抗種族歧視及贈恨最有效的方法，就是透過教育及文化交流溝通進而深化相互理解」。希望透過數位博物館開幕，期待能夠增進日本人及日裔族群之間的相互理解。

博物館的網站位址為https://www.historyofjapaneseinny.org



1913年紐約市公立學校內學習的日本人學生。美國國會圖書館藏（紐約日本歷史評議會事務局提供・時事）



1860年6月16日、德川幕府使節團來訪紐約時聚集的群眾。前方是正在準備的禮炮隊。美國國會圖書館藏（紐約日本歷史評議會事務局提供・時事）

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