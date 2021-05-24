東京大阪大規模施打正式開始 切斷感染「王牌」

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日本自衛隊在24日於東京與大阪正式啟用新型冠狀病毒病毒疫苗大規模施打中心，以65歳以上的高齡人士為對象進行團體施打。政府將疫苗施打視為結束冠狀病毒的「王牌」、跟其他外國相比施打速度較延後。

會場為於東京大手町合同廳舎3號館（千代田區）、大阪則市在府立國際會議場（大阪市北區），自衛隊醫官及看護官、民間看護師等進行問診後擔任施打工作。24日的東京有5000人、大阪則有2500人預計接受施打、防衛省預計在今後單日可以達到東京最多萬万人、大阪則有5000人可以施打的水準。

設置期間預計在8月24日前的3個月間，但是東京會場可能會延長施打時間。兩會場都是從早上8時開始到晚上8時為止，包含週末六日在內毎天實施。

對象地區預計逐週開始擴大、24～30日是只有東京23區與大阪市，31日起為東京都與大阪府全區、6月7日起則是埼玉、千葉、神奈川、京都、兵庫等各府縣。31日起的預約分量是從24日開始接受預約。

施打疫苗則是與給全國使用的美國輝瑞製不同，採用21日正式承認的美國莫德納製疫苗。防衛省表示，如果取消等多出剩下的疫苗，相會供給給會場內尚未施打的自衛隊員及民間看護師、營運工作人員等，有効活用避免浪費。



由自衛隊所營運的新型冠狀病毒疫苗大規模施打中心＝24日上午、東京都千代田區



由自衛隊所營運的新型冠狀病毒疫苗大規模施打中心＝24日上午、東京都千代田區

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