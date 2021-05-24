大規模疫苗施打加速＝宮城・群馬・愛知跟進設置

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宮城、群馬、愛知各縣也在24日、開始新型冠狀病毒疫苗的大規模施打。各縣都獨自設立會場、使用美國莫德納製的疫苗。為了讓施打加速，仙台市及群馬縣は7月底前預計完成全部高齡人士的施打目標。

愛知縣的會場為縣營名古屋機場航廈（豐山町）、藤田醫科大學（豐明市）等2個場所。24日當天預計有名古屋市內約1500人高齡人士完成施打。

在藤田醫科大學施打疫苗的夫婦後藤武雄（80）表示「只在工作與家兩地往返，希望可以快點出去玩」。太太淑江（74）則說「不知道莫德納疫苗的相關情報，雖然有點不安，但希望能夠趕快早點打完疫苗。結束自我約束的狀態」。

施打對象將依序從2會場開始向鄰近市町的居民們擴大。為了避免混亂，預約將採用各市町的系統，施打日也會分開。市町與會場間也會運轉接駁巴士，預計單日最高可以來到3000人左右的施打人數。

宮城縣與仙台市、東北大學等則是在24日、在JR仙台車站附近設置會場展開大規模施打。目前對象是針對同城市高齡人士為主，單日最大可到2100人，再逐漸往其他市町村開始拓展。東北大醫院長冨永悌二表示「希望早日，能讓多一人有更多施打機會，再下一次感染來到時減少確診人數是最重要的」。



愛知縣獨自展開的新型冠狀病毒疫苗大規模施打會場樣貌＝24日上午、愛知縣豐明市



愛知縣獨自展開的新型冠狀病毒疫苗大規模施打＝24日上午、愛知縣豐明市



群馬縣太田市舊小學校舎內設置的新型冠狀病毒疫苗施打中心＝24日上午、群馬縣太田市

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