「緊急事態也要奧運」＝國際奧會幹部們跟日本國民感情相反？

Newsfrom Japan

新型冠狀病毒感染擴大下，日本各地依舊在緊急事態宣言中，而就算如此「今年夏天的東京奧運還是能夠舉辦」，先前國際奧會（IOC）幹部做出上述發言，持續在日本引發討論。日本政府目前也儘量避免討論到「停辦・延期」等選項，但是在野黨仍強力抨擊「這跟國民情感背道而馳」。

IOC的調整委員長柯茨在先前的記者會中，就對縱使東京發出緊急仍是否要舉辦這個問題表示「答案是毫無疑問YES」。之後巴赫會長也表示為了要舉版「是有必須要做出一定的犧牲」，IOC依舊表示希望在疫情下也能夠朝舉辦奧運持續前進。

日本政府雖然對於奧運舉辦也保持著相同立場，但是在開幕前至少要解除掉宣言，這是必要前提條件。宣言下中飲食店及百貨店等持續停業及縮短營業時間，如果還要強行舉辦奧運的話，就一定要真的獲得國民大眾的理解才行。

對於IOC幹部做出如此發言，立憲民主黨的國對委員長安住淳在24日就對記者團嚴厲批判「這樣做只會招致國民大眾反對」。隨後也與同黨的副主席原口一博會面、向政府的奧運事務局擔當者抗議表示「這樣跟國民心情背道而馳的發言，希望你們能要求他們（IOC）更慎重」。

日本數位改革擔當大臣平井卓也也彷彿追隨IOC幹部的想法、在23日時表示「在世界大流行的此刻舉辦奧運，這模式想必日本也會創下先例吧」，有如火上加油一般。共産黨書記局長小池晃在記者會中就抨擊「簡直是把國民、都民的生命危險放的比奧運還要更低的發言」。

自民黨内也有人對此略有微詞。中生代議員的其中一人就說「又不是擔當這項目的人，就不要多說一些無意義的話」表示相當不高興。



國際奧會（IOC）的約翰・柯茨調整委員長＝2020年2月、於東京都中央區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]