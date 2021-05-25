9都道府縣繼續延長緊急事態？日本政府本週内判斷

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日本政府在新型冠狀病毒對策下持續對若干地區發布緊急事態宣言、但根據消息指出，原先預計在本月底到期的東京都等9都道府縣，將會往延長緊急事態方向來做調整。有鑑於新確診者人數仍然有一部分増加趨勢外，醫療提供系統仍舊緊迫，狀況仍未好轉，政府内部研判「持續發布宣言有其必要」（某省廳幹部）的意見佔絕大多數。

日本官房長官加藤勝信在24日的政府・執政黨協議會上，已就緊急事態宣言是否持續一事表示「本周將會判斷是否延長或解除」。

目前宣言期間到31日為止的地區包含北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、廣島、福岡等9都道府縣。至於延長期間等，在5月23日追加沖繩縣後，目前統一延長到6月20日前是最有力的候補案。

感染症專家也表示，傳染力更強的變種病毒擴大與否是當局重視的焦點。根據感染狀況不同也有對策改善的必要性，至少到本月底宣言解除仍是困難，這一點大致上專家們意見相同。



進入首相官邸的首相菅義偉＝24日上午、於東京・永田町

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