與歐巴馬相擁後「改變人生」＝致力各項活動的廣島原爆生存者森重昭

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前美國總統歐巴馬在2016年5月27日，以現任總統身分首次訪問原子彈被爆地・廣島，當時他在和平紀念公園進行演說後，與一位高齡男性，也是前原爆受害者相擁，他是過去一邊從事公司職員工作，一邊在約40年間研究被俘虜的美國士兵，在原子彈爆炸時罹難相關研究的森重昭先生（84）。森先生回顧這5年，表示「原子彈投下，還有歐巴馬總統的訪問，改變了我的人生」。

歐巴馬的演説中，介紹了森先生當時至今的人生經歷。兩人相擁的畫面透過媒體傳播到世界中，森先生一躍成為「當時的名人物」。之後「當時為止我沒有什麼可以傳達歷史的對象，但之後我獲得了許多演講的機會」。他也曾經於紐約的聯合國本部進行演講。

在廢除核武的路上，包含核武保有國家在內，所有的領導人們的作為都應被慎重檢視。然而，森先生也確信，「世界上每一人每一人都可以下定決心努力，核武絕對有可以廢止的一天」。因此，跟歐巴馬的相擁下產生許多宣導廢核重要的活動機會，他說「和平及廢核武的重要性我會持續傳達下去的」。



和平紀念公園內，與原爆受害者森重昭（前方）相擁的美國總統巴拉克・歐巴馬（當時）＝2016年5月27日、於廣島市中區

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