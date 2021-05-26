日韓關係有改善？ 兩國的好感度「都一樣約兩成」

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【首爾時事】根據韓國民間智庫「韓國經濟研究院」在25日，發表日韓兩國國民的民意調查結果中，顯示「兩國政府都應該努力改善並建構好關係」中有78.0％韓國人表示同意，日本人中則有64.7％表示同意。

該調查從4月2～11日間實施，日韓兩國幾乎都有1431人回答。「應該合作的範疇」上，韓國人以「歷史問題共同研究」23.5％、「通商・貿易」21.7％等順序，日本人則是以「文化・觀光、交流事業」23.2％、「通商・貿易」21.0％等順序排列。

另一方面、對日本抱持好感的韓國人佔16.7％、對韓國抱持好感的日本人佔20.2％。

該研究院也分析，韓國官方命令日本企業就前徵用工問題進行賠償，在韓國最高法院判決出來的2018年10月後的貿易是否受影響等。跟據研究結果，19～20年的韓國全體貿易額較17～18年相比減少7.6％，對日貿易額則呈現11.9％減少。對美國則是增加6.3％、對中國減少4.7％、對歐盟（EU）則減少4.8％，對日本貿易額相對減少許多。



日韓兩國國旗＝2015年11月、於韓國・首爾青瓦台

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