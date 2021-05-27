日本三内丸山等「繩文遺跡群」＝聯合國建議列世界遺產

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日本最大級的繩文集落跡三内丸山遺跡（青森市）等17項遺跡所構成的「北海道・北東北的繩文遺跡群」（北海道、青森、岩手、秋田各縣）等已經確定收到聯合國教育科學文化機關（UNESCO）諮詢機關，國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）建議登錄為世界文化遺產。日本文化廳在26日已經證實此事。

自然遺產的「奄美大島、德之島、沖繩縣北部暨西表島」（鹿児島、沖繩兩縣）先前也在10日被建議登錄，兩項都是要在7月網路召開的UNESCO世界遺產委員會上做出正式決定。

日本國内的世界遺產中，至今已經有23件登錄。如果繩文遺跡群被登錄，將是2019年的「百舌鳥・古市古墳群」（大阪府）後第20項登錄文化遺產的遺跡。

登錄建議的17項遺跡中，包含竪穴住居跡等集落跡及環狀列石、共同墓地等構成。還有被國家指定的特別史跡的三内丸山遺跡與大湯環狀列石（秋田縣鹿角市）等、北黃金貝塚（北海道伊達市）、御所野遺跡（岩手縣一戸町）等史跡也包含在內。

繩文時代距今約1萬5000年前，在稻作正式成為日本耕作物種前的彌生時代前存續了約1萬年以上。跟當時有農耕及牧畜等基礎同時期世界上其它地域文化不同，當時日本仍是採集及漁撈、狩獵等定居生活，ICOMOS表示「史前時代的尚未農耕前的定居社會與複雜的精神文化相加，呈現出定居社會發展階段時期各項環境變化適應樣貌」給予正面評價。

另一方面，官方也有要求去除「不適宜的構造物」。其中大湯環狀列石的中央部有道路通過等，文化廳表示將跟自治體商討如何進行應對。



被建議登錄為世界文化遺產的岩手縣一戸町御所野遺跡＝JOMON ARCHIVES（一戸町教育委員會攝影）

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