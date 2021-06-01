疫苗預約困難！民間調查高齡人士6成希望「電話」就好

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根據日本民間公司調查，在有關新型冠狀病毒疫苗施打預約方法上，超過六成的高齡人士希望用「電話」來預約較方便。該調査的對象雖然過半數都是會使用網路及通話APP「LINE」，但是該公司分析「對許多老一輩來說，電話是相當熟悉親切的媒介」。

選舉調查公司「GREEN SHIP」（東京都）在23日，針對全國65歲以上的男女為對象，並確定已經完成施打預約人們，以及將開始預約的人，共計1650人中實施電話調查。完成施打的佔14％、完成預約的有44％、還無法預約的佔42％。

跟所有人調查希望用什麼方法預約，63％則是回答電話預約。理由多是「我習慣電話」佔57％，「跟家族朋友委託時用電話」佔6％。

另一方面，希望用網路及LINE預約的人佔37％，跟電話相比則是大幅下降。當中回答，「自己預約的」佔22％、「拜託家族朋友預約」則佔15％。

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