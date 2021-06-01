日本政府拍板 企業與大學可從21日開打莫德納疫苗

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日本官房長官加藤勝信在6月1日上午的記者會中，表示為了加速新型冠狀病毒疫苗施打進度，將會在21日開始在企業及大學等舉辦「職場施打」。目前市區町村及自衛隊等正為高齡人士進行施打同時，希望能夠早期達到菅義偉首相所希望的1日100萬回施打目標。

自衛隊大規模施打中心同樣也是採用美國莫德納製的疫苗。而在市區町村施打的則是美國輝瑞製疫苗，希望能有效避免混亂情形。加藤勝信則強調「希望疫苗施打相關地區負擔都能減輕，能夠早期實施加速施打」。

有關疫苗施打必要的醫療従事人員及會場等問題，加藤勝信則是說明「根據每個自治體需求不同，判斷是否會對高齡人士施打產生影響等，企業及大學等則希望自己準備」。企業的場合下，產業醫及從業人員與其家屬等可以先行施打。大學的場合，則在校內會場的學生及教職人員施打為基準。

對各自治體狀況，預計高齡人士施打能更早期結束，在職場施打等「施打時期可能會比先前更早」。以此為基礎「希望在6月中旬時，能夠先以基礎疾病為主的人實施一般施打，並且附送施打券等，持續做好下一步準備」。



參加記者會的官房長官加藤勝信＝1日上午、於首相官邸

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