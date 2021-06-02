東京奧運選手團疫苗施打開始＝首日約200人

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參加東京奧運的日本選手團，在1日正式於東京都北區味之素國訓中心内展開新型冠狀病毒疫苗施打。

此次是由國際奧運委員會（IOC）無償提供疫苗使用。由各競技團體的隊醫擔任施打，首日已經有足球等六個項目競技團體選手與選手團職員等約200人施打。

擔任選手團長的日本奧運委員會（JOC）專務理事福井烈在施打後面對記者團表示，「跟一般施打有所不同，這邊施打是以不會影響到醫療體制作為大前提。不只是保護選手，也是日本社會對防止傳染的重要一環」。擔任選手團總指導的JOC選手強化本部長尾縣貢則表示「聽到很多選手說，能夠在這邊安心練習，安心競技等非常好」。

施打計畫預計在距離奧運開幕3天前的7月20日左右完成，能夠讓希望接種的約1600人進行2次施打分量。根據JOC表示，以海外活動為主在日本沒有住民票的選手，目前不在施打的對象內。



東京奧運日本代表選手等開始新型冠狀病毒疫苗施打正式展開後、接受採訪的日本選手團（從右邊）團長福井烈與總指導尾縣貢＝1日午後、東京都新宿區JAPAN・SPORTS・OLYMPIC・SQUARE（媒體代表攝影）



接受新型冠狀病毒疫苗施打的日本選手團團長福井烈＝1日、東京都北區味之素國訓中心（日本奧運委員會提供）

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