擔憂疫情 1萬人放棄當東京奧運義工 官方稱「未影響」

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東京奧運・帕運組織委員會武藤敏郎事務總長在2日於東京都内接受採訪時表示，目前大會可確保動用的志工人數約8萬人中，已經有約1萬人提出放棄。放棄理由為何雖然沒有特別詢問，但是可預想是受到新型冠狀病毒傳染等不安及迎接新年度後環境變化等背景因素為理由。

武藤說，因為官方已經決定不接受從海外來的客人，業務縮小下，1萬人放棄志工「對大會營運目前不會有特別影響」。放棄志工的人多半因為前會長森喜朗先前對於女性有蔑視發言等，在2月之後來到1000人，春天後急速增加。

武藤也表示，奧運大會舉辦時集結的組織委職員及工作人員、志工、媒體團等國內相關人士約19萬人，帕運則預計約11萬人。從國外來的人現階段估算，選手以外共計7萬8000人的相關人士會來日本。

對於接受新型冠狀病毒疫苗施打的人，是否會對大會的感染對策上發生緩和效用上，他表示，「如果用有無施打來改變對對方的服務態度，我想是有些不公平的」表達較否定的見解。



東京奧運・帕運組織委員會理事會後出席記者會的事務總長武藤敏郎＝5月26日、東京都中央區［媒體代表攝影］

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