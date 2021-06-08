日本夏天起逐步開放旅客！ 預計發售「疫苗護照」

Newsfrom Japan

根據多位日本政府相關人士在7日證實，最快在今年夏天，官方就會發行新型冠狀病毒疫苗施打證明的「疫苗護照」。在各國邊境對策與施打履歷進行確認逐漸廣泛下，日本政府決定給予對應。暫時規劃以海外出國人士發行，先以商務旅遊順暢化為主。

有關疫苗護照方面，目前以日本官房長官加藤勝信為主，由外務省及厚生勞動省組成團隊來進行，在確認施打時期與疫苗製造商明確記載的情況下，先發行紙本證明。將來也希望可以透過智慧型手機APP來做管理。

日本在交付疫苗護照場合下，未來會逐漸建立入國後免除居家檢疫等與對方國家進一步商談，對方國家的疫苗護照持有者將會以什麼樣的條件接受等，今後也會與各國進行交涉。

只是，一部份國家也有「對於未施打人是不是會有歧視」等擔憂。加藤勝信在7日記者會上說明「對於海外各國的動作會好好對應，持續做出進一步檢討」。



美國紐約州導入疫苗護照APP「EXCELSIOR APP」。可以取得新型冠狀病毒疫苗施打電子證明（AFP時事）

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