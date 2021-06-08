東京都大規模施打持續＝警視廳、消防職員展開接種

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東京都在8日，在過去築地市場舊跡地（中央區）開始獨自的新型冠狀病毒疫苗大規模施打。首先由警視廳及東京消防廳的職員約5萬7000人施打，再由64歲以下消防團員及柔道整復師等對象依序擴大。單日最大約有5000人左右可以施打。

該跡地將使用為東京奧運・帕運的輸送車輛基地，7月以後就會轉到代代木公園（澀谷區）作為施打會場。東京都内市區町村集團，加上個別施打，以及國家在大手町合同廳舎3號館（千代田區）設置大規模施打會場。東京都還會在開設多個大規模會場，加速疫苗施打步驟。

接受施打的受東京消防廳男性消防員（45）放鬆表示「希望可以緩和傳染的危險」。並說「因為業務上任防災訓練，平時跟住民大家都會見面，現在安心多了」。

小池百合子知事也在同天，在都廳接受記者團採訪時表示，「築地會場是個雛形，今後、會加上更多會場，實施更有効率的對應」。



在東京都築地疫苗施打中心接受新型冠狀病毒疫苗施打的男性消防員＝8日上午、於東京都中央區

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