東京都大規模施打持續＝警視廳、消防職員展開接種
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東京都在8日，在過去築地市場舊跡地（中央區）開始獨自的新型冠狀病毒疫苗大規模施打。首先由警視廳及東京消防廳的職員約5萬7000人施打，再由64歲以下消防團員及柔道整復師等對象依序擴大。單日最大約有5000人左右可以施打。
該跡地將使用為東京奧運・帕運的輸送車輛基地，7月以後就會轉到代代木公園（澀谷區）作為施打會場。東京都内市區町村集團，加上個別施打，以及國家在大手町合同廳舎3號館（千代田區）設置大規模施打會場。東京都還會在開設多個大規模會場，加速疫苗施打步驟。
接受施打的受東京消防廳男性消防員（45）放鬆表示「希望可以緩和傳染的危險」。並說「因為業務上任防災訓練，平時跟住民大家都會見面，現在安心多了」。
小池百合子知事也在同天，在都廳接受記者團採訪時表示，「築地會場是個雛形，今後、會加上更多會場，實施更有効率的對應」。
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