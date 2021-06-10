日澳2+2確認「武器防護」＝共同聲明納台灣

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日本、澳洲兩國政府在9日、以網路形式舉辦外交・防衛閣僚雙邊會談（2+2）。雙方並且確認以自衛隊方式戒護澳洲海軍艦艇及飛機等「武器防護」為合作方向。兩邊並且確認台灣海峽的和平穩定重要性，一致確認兩岸問題要和平解決等方向。會談後的共同聲明中，也首次將台灣明確記載在當中。

該協議中也確認，「自由開放的印度太平洋」兩國將一起共同實現。反對中國在東・南海片面地想要改變現狀，也共同對香港及新疆維吾爾自治區的人權狀況表達憂慮。對於北韓的核・導彈開發上，持續要求完全、可以接受檢驗下的，實施不可逆的廢棄（CVID）核武。

日澳兩國間的安保協力強化也是議論焦點，將在經濟安全保障及宇宙、對抗網路攻擊上一起合作。未來自衛隊與澳洲國軍在相互訪問上也有固定的法律地位「協定」，兩國也同意將加速該項協議儘快早點署名。

武器等防護是兩國安全保障相關法案上可能的合作任務。現在是只對美軍進行。日本防衛大臣岸信夫在會談後，對記者團強調「自衛隊與澳洲國軍兩邊提高相互運用性，從兩邊最基本的東西合作來打造基礎」。



以網路形式舉辦的日本外務大臣（自右）茂木敏充、防衛大臣岸信夫。（畫面左起）澳洲外交部長潘恩、國防部長杜登＝9日上午、於外務省（官方代表攝影）

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