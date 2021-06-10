日本解除三縣蔓延防止 東京大阪緊急事態延長與否17日決定

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日本政府在10日上午，召開新型冠狀病毒對策基本對處方針分科會後，初步予以同意群馬、石川、熊本等3縣目前實施的「防止疫情蔓延等重點措施」，將在期限13日後正式解除。之後，經濟再生擔當大臣西村康稔在參眾兩院的議院營運委員會理事會中做了事前報告。10日午後召開政府對策本部後，做出正式決定。

日本政府判斷該3縣的新確診人數等目前持續低下，不用延長措施可以解除。有關此事，日本官房長官加藤勝信在10日的記者會上表示「3縣的防止疫情蔓延等重點措施在結束後，疫情應該不會蔓延到縣全體」。

另一方面，目前針對東京、大阪等10都道府縣發布命令中的緊急事態宣言、以前埼玉等5縣適用中的防止疫情蔓延等重點措施等，將會到17日做出判斷是否可以正式解除。目前期限皆是到20日為止。加藤勝信長官在記者會上，就宣言一事表示「在做好基本對處方針上，在看到時的感染狀況後慎重檢討」。



出席眾議員議院營運委員會理事會報告的經濟再生擔當大臣西村康稔（左邊數來第2人）＝10日上午、於國會内



出席記者會的官房長官加藤勝信＝10日上午、首相官邸

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