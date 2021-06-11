日本疫苗施打總計2000萬次＝步調加速中

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日本政府在10日發表，國内的新型冠狀病毒疫苗施打次數總計已經超過2000萬次。目前至少施打一次的高齡人士已經超過1000萬人，步調正在加速中。

根據首相官邸資訊，到9日為止的總施打次數為2038萬3612次，當中醫療從事人員有882萬次、高齡人士約有1156萬次。

醫療從事人員接受一次施打的約有509萬人，已經超越政府當初所預定的480萬人。已經估計被施打對象中醫療從事人員大約占一半，都至少圍成一次施打。

目前接受兩次施打的人中醫療從事人員約372萬人，高齡人士佔約143萬人。根據疫苗類別來看，目前為止使用美國輝瑞公司製約2006萬次、美國莫德納公司製約32萬次。

9日的施打次數約為64萬次，跟菅義偉首相所制定的目標「1天100萬次」尚有差距。只是，單日一個單位施打次數，有時自治體等的報告會有延遲狀況，數字有變動的可能。

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