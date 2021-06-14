電視會議的「日本式禮儀」受好評＝桌上的物品聯繫外交友誼

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在新型冠狀病毒感染持續擴大下，電話及電視會議形式會談持續增加中、國防部層級會談上的「日本式禮儀」卻也獲得對方國家的好評價。日本防衛大臣岸信夫的書桌上就放著象徵對方國家的物品，讓對方感受到誠意外，也有絕大的戰略效果。

在6月2日舉辦的日菲兩國國防部長層級電視會談上，岸信夫的書桌上就有菲律賓特産的香蕉與芒果乾，被稱為菲國市民之腳的「吉普尼」計程車模型也一起放著。藉由電視會談拉近跟其他國家的距離，也被認為是日方的用意。

在感受到日本的特別安排後，菲國防長羅連薩納透過推特表示，「縱使透過線上形式還是可以感受到日本方面的敬意與禮儀」。當地媒體也說「日本的獨特日式禮儀的心情切實讓我們看到」。

日本防衛省從去年的春天開始頻繁地採用電視會議後，就用這樣的形式跟其他國家交流。澳洲的話就用無尾熊的玩偶、加拿大時用楓糖等，有時候也有職員提供他們的私人物品。只是、交流比較少的國家，如何拿到適合該國風情的物品也有其難度。

岸信夫在11日的記者會中，對羅連薩納的推特表示、「我有知道他傳達給我的心意。我自己也很感謝」。擔當人士表示「能夠受到這樣的好反應確實是首次」。



出席菲律賓國防部長羅連薩納電視會談的防衛大臣岸信夫＝2日、防衛省（該省提供）



出席澳洲國防部長杜登電視會談的防衛大臣岸信夫＝5月19日、防衛省（該省提供）

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