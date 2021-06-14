職場疫苗施打展開＝全日空先對國際線機組員

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新型冠狀病毒疫苗的職場施打在13日正式展開。航空公司全日本空輸在該日上午、針對在國際線上運航相關的機師與客艙機組員為對象開始施打。跟歐美相比日本國內的疫苗施打速度仍是較慢，在高齡人士施打完畢後，職場及大學的施打計畫今後也將正式展開。

全日空在13日，先在羽田機場公司診療所附近的會議室先對50人進行施打。國際線的機組員總計有1萬人，接續是國際線待客業務上相關地勤人員。施打會場預計將依序擴大。施打結束後客艙機組員寺田路子表示（49）「這樣可以安心從事乘務工作。讓客人可以更安心的享受搭乘服務」。

國際線的機組員對於目前流行變種病毒的國家等不能避免往來，為了優先確保職員的安全，也可以有效防控邊境檢疫。原先預計在21日開始施打，因為疫苗的調度準備都已經完畢下，施打早先一步開始。

全日空的上席執行役員平澤壽一在13日面對記者團時表示，「疫苗施打計畫持續進行、傳染狀況在受到控制後期待經濟活動重開，盼望航空旅客們能夠早點回來」。14日起日本航空也預計開始施打疫苗。



接受新型冠狀病毒疫苗施打的全日本空輸機師（左）＝13日上午、東京都大田區羽田機場



接受新型冠狀病毒疫苗施打的全日本空輸客艙機組員（左）＝13日上午、東京都大田區羽田機場

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