G7宣言「台灣和平與安定至關重要」＝元首支持奧運

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【康沃爾（英國南西部）時事】由世界七大工業國元首召開的高峰會（G7高峰會）在當地時間13日下午（日本時間同日晚上）正式閉幕，並發表元首宣言。宣言中也首次提及中國在台灣周遭的軍事壓力行為，明確記載「強調台灣海峽的和平穩定至關重要，督促兩岸問題要和平解決」。對於中國在東海及南海上強行出入表示「深刻擔憂」。對於東京奧運・帕運的舉辦則表示「支持」。

高峰會中，顯示自由主義陣營一起團結對抗中國霸權的姿態。閉幕後，擔任議長的英國首相強森在記者會中訴求，「G7是跟世界展示民主主義與自由、人權恩惠的必要舞台」。菅義偉首相則面對記者團表示「期盼我們能領導世界的國際秩序與共享普世價值」。

日美重視台灣海峽和平穩定，在今年5月的G7外交會議的共同聲明中也有紀載。G7内對中國的姿態雖然各有其態度不同，不過在高峰會上重整腳步而行。

元首宣言中，對於中國霸權主義行動強調、「反對片面改變任何現狀」。對於香港及新疆維吾爾自治區的人權問題也表示，要求「尊重人權與基本的自由」。

高峰會也將新型冠狀病毒在世界的大流行當作主要議題。對於發展中國家的流行結束後應該如何應對一事表示、「提供資金或是物資援助，希望能夠在明年提供10億劑的支援」。

菅義偉首相也透過高峰會，表示7月23日奧運將如期開幕的決心，呼籲各國都能派遣「強而有力的選手團」。在會議閉幕後面對記者團表示、得到「全部元首的強力支持」。

有關氣候變遷對策上，各國一致同意在2050年前要將溫室氣體排出實質歸零。對於沒有達到二氧化碳（CO2）回收標準的煤炭火力發電等，各國一致同意「新的國際直接支援預計將在今年内正式結束」。



G7高峰會結束後，接受記者團提問的日本首相菅義偉（中央）＝13日下午、英國・康沃爾

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