在野黨提不信任案 自民黨「嚴肅予以否決」

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日本在野黨立憲民主、共産、國民民主、社民等4黨在15日上午，正式對於菅義偉内閣在眾議院共同提出不信任決議案。對於7月的東京都議會選舉，還有在秋天舉辦的衆議院選舉等，在野黨呈現與菅義偉政權對決的鮮明姿態。受此影響，菅義偉首相已經對自民黨內幹事長二階俊博傳達「嚴肅予以否決」的指示。對於現在國會中的衆議院表示不解散的意向。16日將是本次國會最後一天，預計朝野兩黨會對此展開攻防。

立憲民主黨的國對委員長安住淳等在野黨幹部，對議長大島理森宛提出不信任案。之後，安住淳面對記者團表示「對於菅義偉内閣新型冠狀病毒對策的失敗及經濟對策等不完全的對應等，成為不被信任的主因」。

自民黨的二階俊博幹事長隨後與首相進行電話商議。在黨役員聯絡會上，他明確傳達首相意思表示「嚴肅予以否決」。二階俊博在隨後的記者會上，對於現今是否解散國會一事表示「就常識來看的話是不會吧」。



對衆議院議長大島理森（左邊第3人）提交菅義偉内閣不信任決議案的立憲民主黨國對委員長安住淳（第4人）等在野黨幹部＝15日上午、於國會内

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