大都市恐仍維持防止疫情蔓延＝酒類提供・活動限制成焦點

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日本政府預計在新型冠狀病毒對策下發布命令下的20日期限後，將目前對象的10個都道府縣中，包括東京都、大阪府、愛知縣、福岡縣等大都市部轉為「防止疫情蔓延等重點措施」。包含飲食店內可否提供酒精類，將在17日正式決定。宣言解除後的活動限制等，即將開幕的東京奧運等，將會參考専家的意見後做出進一步判斷。

菅義偉首相在15日，已經就宣言解除及活動限制等、跟經濟再生擔當大臣西村康稔、厚生勞動大臣田村憲久等相關閣僚在首相官邸進行協議。

目前緊急事態宣言對象為北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡、沖繩等10都道府縣。除了沖繩縣外其他新確診者數等指標已經較4階段中的第2嚴重的「標準3（確診急増）」都還要低，政府傾向解除宣言。只是，人口大量密集流動的東京、愛知、關西圏、福岡等將移往「重點措施」，將以準宣言的對策等繼續防止疫情反彈。期間有可能為「3週」或「1個月」等2個備案中選擇。

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