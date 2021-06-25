眾議院選戰前的首都決戰＝東京都自公過半數成焦點

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即將任期屆滿改選的東京都議會選舉（改選數127）在25日正式告示，42個選舉區在下午1點的時間點有265人提出候補資格申請。未來東京奧運・帕運舉辦等對應及新型冠狀病毒對策預料將成為争論點，勢必會引發激烈論戰。各黨都在盤算秋天舉辦眾議院選舉，因此這次選舉將視同國政選舉的態勢在首都決戰。投票日是7月4日，當天立刻開票。

申請將在日本時間下午5點截止。候補人數預計已經比上一屆259人還要多。

在4年前的都議會選舉，由小池百合子知事率領的「都民第一會」，包含追加公認在內總共獲得55議席，正式躍進成為都議會第一大黨。另一方面、自民黨則是拿下過去最低的23議席，褪下歷史性大敗。這次，自民黨為了奪回議席，如何跟公明黨一起合作拿下過半數將是焦點。都民第一會還能維持多少程度勢力也將受到注目。選舉結果，也將會影響到菅義偉首相的國會解散戰略，對健康問題檯面化的小池來說，也會影響她在政界的專注度。

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