對中國外交如何使舵？＝習近平來日與北京冬奧成懸案

Newsfrom Japan

日本政府表示，未來對於中國國家主席習近平在共產黨創立100週年的紀念儀式上所強調的「強國路線」會表達更多的警戒。對於東海與南海的海洋進出上，中國的霸權主義行動讓日本將會採取更進一步行動。在面臨2022年日本與中國外交正常化的第50週年上，目前習近平主席以「國家貴賓」來訪日的問題，以及2022年2月北京冬季奧運的對應上面，日本政府在對中國的外交上，也顯示出難以判斷的局面。

日本官房長官加藤勝信在2日的記者上強調：「中國公務船在不斷入侵沖繩與尖閣諸島週邊海域一事上，希望能夠與中國直接的展開對話，將兩國的疑慮一一解決，未來將要求中國官方能有更具體的強力行動」。另一方面，對於習近平主席以國家來賓訪問日本的一事表示「目前具體的行程都還在調整階段」。

習近平在1日的記念儀式上的演講中強調，台灣統一是「歴史的任務」。也說「中國人民絕對不會受外國勢力的壓迫」，對於美國等民主主義陣營的對中包圍網的動作展現牽制態度。

習近平的對外強硬路線的背景，可以從4月菅義偉首相與美國總統拜登的日美元首會談上看出。當時日美元首所發表し的共同聲明中也睽違52年提及「台灣海峽和平及安定至關重要」，講到「台灣」。日本外務省幹部表示「中國身為大國的自信已經不想聆聽他國意見。現在的中國明顯是不同國家」，顯現出不同的警戒態度。

只是，中國身為日本最大的貿易國家，經濟界期盼感善關係的期待聲也不少。菅義偉首相也表示：「中國身為隣國，也是世界第二名的經濟大國。保持安定的的關係是相當重要的事情」。對於北韓的綁架日本人、核武、導彈問題，日方仍認為中國在當中扮演不可或缺的腳色。

現在壓迫到日本政府的，則是對於北京冬季奧運，日本政府是否要杯葛人員過去一事。目前對於新疆維吾爾自治區的人權問題上，美國各界也有不排除採用外交杯葛手段，日本政府的相關人士對此表示，「無論是元首級或是閣僚級，都沒有辦法表示意見吧」。

最新型冠狀病毒持續擴大的理由之下，習近平主席作為國家貴賓訪問日本的時程持續延後，等待確診狀況告一段落，未來在日本中國外交正常化50週年的2022年之際，可能會在進行行程調整。日本外務省的幹部對於日本國內對中國的感情變化表示：「就算習近平以國家貴賓身份訪問日本，也不是代表日本中國是友好的狀況」簡單做出結論。



日本首相菅義偉（照片右）與中國國家主席習近平（EPA時事）

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