菅義偉首相「謙虛接受結果」＝都議會選舉自民踢鐵板

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日本首相菅義偉（兼自民黨總裁）在5日上午表示，這次東京都議會選舉中自民、公明兩黨沒有過半數一事表示，「將謙虚地接受結果」。此外他也強調「（自民黨）跟上次選舉比較起來，我們增加了8議席，成為都內第1黨。身為自民黨要為發展都政、為都民等努力，希望能夠在那責任感下全力加油」。在首相官邸面對記者團時做出上述回答。

自民黨僅奪下33議席，也是過去第二少的席次。首相表示「我想原因當然是有很多的，首先就是與（黨）都黨部與本部的聯繫，冷静分析後給一點時間好好分析準備下一次」。

有關東京奧運觀眾是否要接受觀眾等等的判斷，他表示「（國及都等）五方會談會有給出最終的決策方向」。東京等地方目前適用中的新型冠狀病毒對應策「防止疫情蔓延等重點措施等，在11日時間到後是否會持續延長一事表示「一定要早點提出結論。考量全體的狀態下再去進一步思考」。



在東京都議會選舉一夜後，接受記者團提問的日本首相菅義偉＝5日上午、首相官邸

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