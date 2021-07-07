「平成怪物」松坂大輔本季引退＝因傷所苦無法再投

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日本職棒西武獅投手松坂大輔（40）在本賽季結束後將會正式退休。球團在7日時做出正式發表。

松坂在去年、睽違14年回到老東家西武。但去年5月左右就感覺到頸部疼痛與右手麻痺、並在同年7月接受頸椎手術。之後雖然預計回到球場，但是右手的麻痺感無法回復，連日常生活都出現困難。從上賽季開始就沒有在1、2軍正賽中登板投球。

松坂在1998年的横濱高校時代帶領甲子園春夏連霸，被譽為「平成怪物」。在3隻球團選秀競爭最後，以第一指名在99年進入西武。首年就獲得16勝，連續3年拿下最多勝活躍日職。

在2007年松坂透過入札制度進入美國大聯盟波士頓紅襪隊，同年就在世界大賽中幫助球隊稱霸。08年他則是拿下日本選手最多的18勝。隨後轉隊到紐約大都會等、15年時回到日本軟體銀行鷹。18年在轉戰中日龍奪下6勝並榮獲回歸賞。日美通算170勝（日本114勝、美國56勝）108敗2救援。

松坂的國家隊生涯則是歷經00年雪梨、04年雅典兩屆奧運に出場。06年、09年的世界棒球經典賽（WBC）則是連續兩年獲得最優秀球員（MVP）。



松坂大輔投手



在世界大賽中壓制落磯山隊、滿臉笑容手持優勝獎盃的波士頓紅襪隊時期松坂大輔＝2007年10月、丹佛



拿下3勝、被選為WBC最優秀球員（MVP）的松坂大輔＝2009年3月、洛杉磯

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