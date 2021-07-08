東京將發佈第四次緊急事態＝到8月22日為止，立場突轉變

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日本政府在7月7日確定，有鑑於新型冠狀病毒感染持續擴大，東京都將發布第四次的緊急事態宣言。期間從7月12日到8月22日為止。原先在7月11日之後官方本來將繼續延長「防止疫情蔓延等重點措施」，但是東京奧運即將在23日開幕，相關對策需要有根本性的強化。8日也將召集專家學者聽取意見之後，在對策本部正式做出決定。

東京奧運將在緊急事態宣言下舉辦。日本首相菅義偉在8日的記者會中，將會跟國民大眾宣布宣言之外，也會說明宣言的理由尋求理解。

東京都在7日的新確診者已經來到920人，連續18天都比前一周的同日人數還要多。首相在7日晚上，跟相關內閣成員進行協議之後，在首相官邸對記者團表示「在確保確診者與病床的數量狀況下，採取萬全的態勢，全力抑制感染」。有關東京奧運，首相表示因為發表宣言「若無觀眾也是無法避免」，原則上無觀眾舉辦的可能性將會相當大。

在宣言實施期間，包含于蘭盆節等是否該放假的對策也會繼續作判斷。飲食店面的酒精類提供預計將一律停止。

現在的重點措施實施期間，官方有條件的認可酒精類可以提供到晚上7點為止。上一次實施宣言的時，對於酒精類提供的店面則要求暫時停業。

重點措施延長―首都圏3縣與大阪

沖繩縣預計在11日之後，轉換成緊急事態宣言持續延長到8月22日。東京以外的9個道府縣目前實施的重點措施，包含首都圏的埼玉、千葉、神奈川等3縣與大阪府將延長到8月22日。北海道、愛知、京都、兵庫、福岡等5道府縣將解除。

重點措施適用地域是否今後可以提供酒精類、政府高官表示「停止與否，端看知事的判斷，再對於限制是否緩和提出建議」。



相關閣僚會議結束後、面對記者團詢問的日本首相菅義偉＝7日下午、首相官邸

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