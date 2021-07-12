熱門話題3D立體猫彷彿要跳出來＝未來成為新宿的新名勝？

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「跟真的一樣」、「太可愛了」。東京・新宿區的JR新宿車站東口廣場上，出現不少行人驚嘆往上面樓層看的景象。視線之前是用鼻子發出呼吸聲，注視著通行人的是身長10公尺的巨大三色猫。這是12日開始正式放送的大型街頭大螢幕3D影像廣告。

負責營運大螢幕的YUNIKA（東京都新宿區），該猫毎天早上7點「起床」，白天在通常的廣告放送時間不斷登場。跟通行行人說「猫語」，晚上在燈光消燈後也會熟睡。看起來立體的秘密是在於大螢幕的形状，較內部的房間彎曲下的照應畫面，猫從房間跑出來的一個廣告流程。

該廣告開始從6月下旬進行試驗播放，目撃的人群相繼在網路上投稿影片。官方推特「新宿東口的猫」的追蹤人數，在12日時間點約增加到2萬人，國外也有以「猫哥吉拉」來作為報導引起回響。

本實驗播放儘量也不會讓周圍人潮太「密」而聚集，猫的登場次數也増加。該公司同時也在製作新影像、YUNIKA公司擔當人士則表示「希望能夠成為像是澀谷八公一樣的名場所，除了猫以外也有在計畫各種3D廣告」給予極大期待。



JR新宿車站東口前的街頭大螢幕上映照出的巨大三色貓3D影像＝12日上午、東京・新宿



JR新宿車站東口前的街頭大螢幕上映照出的巨大三色貓3D影像＝12日上午、東京・新宿

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